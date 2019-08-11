في ذكرى ميلاد شرفنطح.. ترك التعليم من أجل الفن وكانت نهايته مأساوية |نوستالجيا

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان محمد كمال المصرى الشهير بشخصية "شرفنطح" الذى قدم العديد من الأعمال الفنية التى تركت علامة بارزة فى تاريخ السينما على الرغم من ظهوره فى الأعمال بأدوار ثانوية.





ولد شرفنطح عام 1886 في حارة (ألماظ) إحدى الحارات المتفرعة من شارع محمد علي، لأب يشغل منصبا في الأزهر، وكان يرغب في أن يكون ابنه طبيبا، وبالتالي اهتم بتعليمه حتى ألحقه بمدرسة الحلمية، ليسطع نجمه في فريق التمثيل بالمدرسة، حيث جسد دور (ماسح الأحذية)، وانتزع بهذا الدور ضحكات وتصفيق الحاضرين، ما شجعه في أن يهجر الدراسة ويتفرغ لعالم التمثيل.





بدأت مسيرته في السينما عام 1928 من خلال فيلم (سعاد الغجرية)، وتقاضي عنه 50 جنيها كان أول أجر يحصل عليه، حتى تعددت أدواره ووقف أمام كبار وأشهر النجوم، حيث وقف أمام أم كلثوم في فيلمي (سلامة وفاطمة) حتى بلغ عدد أعماله 45 فيلما كان آخرهم فيلمي عفريتة إسماعيل ياسين وحسن ومرقص وكوهين عام 1954.





وفي عام 1955 أصيب شرفنطح بمرض الربو الذي أثر على أدائه ووقوفه أمام الكاميرا، ما جعل الأطباء ينصحونه بعدم العمل، وبالتالي اعتزل شرفنطح الفن، وأنفق كل ما يملك للعلاج، وبدأ يعيش على صدقات جيرانه، حتى قامت نقابة الممثلين بتخصيص معاش له قدره 10 جنيهات، وبعد ذلك حاصرته الأزمات ليقيم في حجرة مظلمة في إحدى حواري باب الخلق.



