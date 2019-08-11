اخبار الرياضة.. الزمالك يعلن المدير الفني الجديد.. مفاجأة من محمد صلاح.. بيراميدز يتفوق في أول خطوة أفريقية

نشر موقع "صدى البلد" على مدار، يوم السبت، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والأوروبية وجاءت كالتالي :





قال المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، "إن نجليه تواصلا مع عدد من المدربين الأجانب، خلال جولتهم الخارجية، كان آخرهم فيريرا، مشيرًا إلى أن الاخير لا يوجد لديه مانع في العودة ولكن في شهر 10 المقبل".





كشف مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك عن سبب تعطل توقيع العقود مع الأرجنتيني رامون دياز المرشح لتولي المسئولية الفنية في الموسم المقبل.





نشر محمد فاروق لاعب منتخب مصر والاهلى السابق، صورًا جديدة عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وهو يستمتع بإجازة الصيف.





أجري الجهاز الفني لفريق الزمالك ، سلسلة من التبديلات في تشكيل الفريق خلال الشوط الثاني لودية 6 أكتوبر التي أقيمت بملعب نادي الزمالك حلمي زامورا.





كاس العالم لليد للناشئين 2019.. اكتسح منتخب مصر للناشئين لكرة اليد نظيره منتخب كندا بالمباراة التي اقيمت اليوم السبت ضمن منافسات دور المجموعات في بطولة العالم التى تستضيفها مقدونيا.





حصد اللاعب عمر لطفي الجيار جائزة افضل لاعب في مباراة منتخب مصر لناشئي كرة اليد امام نظيره منتخب كندا والتي اقيمت اليوم الاثنين ضمن منافسات دور المجموعات في بطولة العالم لكرة اليد التى تستضيفها مقدونيا.





نشر النجم محمد صلاح لاعب منتخب مصر وليفربول الإنجليزى صورة جديدة له عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".





اكتسح فريق بيراميدز نظيره فريق إيتوال الكونغولي بنتيجة 4-1 في المباراة التى جمعت بينهما فى ذهاب دور التمهيدي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.





أكد سمير عثمان رئيس لجنة الحكام أنه لن يسمح لأى رئيس ناد بالتدخل فى تعيين حكم بعينه لإدارة مبارياته فى الدورى الممتاز أو كأس مصر خلال الموسم الجديد.