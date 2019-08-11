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رياضة

تعرف على التشكيل المتوقع لـ الأهلي أمام اطلع بره

الأحد 11/أغسطس/2019 - 07:05 ص
مارتن لاسارتي
مارتن لاسارتي
عبدالحكيم أبو علم
استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على تشكيل مواجهة اطلع بره المقرر لها السابعة من مساء اليوم باستاد الجيش المصري في برج العرب في ذهاب دور الـ 64 لدوري أبطال أفريقيا.

وقرر مارتن لاسارتي المدير الفني الدفع بـ محمد الشناوي في حراسة المرمى ومعه محمد هاني ورامي ربيعة وأيمن أشرف وعلي معلول وعمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد مجدي قفشة وصالح جمعة ورمضان صبحي وحسين الشحات ووليد أزارو.

ودخل الفريق الأول في معسكر مغلق أمس ببرج العرب استعدادًا لمباراة اليوم حيث اختار مارتن لاسارتي القائمة الكاملة للفريق، وعقد الجهاز الفني محاضرة مع لاعبيه شهدت تحذيرهم من الاستهانة بقدرات المنافس وضرورة التركيز في تحقيق فوز مريح خاصة أن النسخة الجديدة لدورى أبطال أفريقيا لا تحتمل أي إخفاق وباتت البطولة هي الهدف الرئيسي للنادي وإدارته وجماهيره.

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