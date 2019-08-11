مفاجأة للسيدات قبل الذبح.. أسرع طريقة لتنظيف الممبار

تتساءل السيدات عن أفضل وأسرع طريقة لتنظيف الممبار بشكل جيد، فتنظيف الممبار يمثل أزمة بالنسبة للسيدات، ويمكنك التعرف على أفضل وأسرع طريقة لتنظيف الممبار للشيف نجلاء الشرشابي.
خطوات تنظيف الممبار:
- أولًا التأكد من خلوه من قطع الدهون البيضاء التي قد تُكوّن حوله، وإن وجدت يتم فصلها بسكين حاد.
- نحضر الممبار ونقطعه لقطع صغيرة؛ لنسهّل ونسرّع تنظيفه وفركه وشطفه.
- يشطف الممبار جيدًا، وينقع قليلًا في مياه مضاف إليها كوب خل أبيض بكمية مناسبة.
- بسكين حاد، تكشط الطبقة الخارجية للممبار حتى تزال تمامًا.
- بعد إزالة الطبقة الخارجية، يشطف جيدا، وينقع في مياه بها خل ودقيق وملح، ويفرك بها جيدًا.
- يشطف الممبار بمياه نظيفة مجددًا، ويقلب تحت الحنفية لتنظيف الوجه الآخر له من الداخل.
- بعد قلبه على الوجه الآخر، نكرر الخطوات السابقة بنفس الترتيب حتى تمام تنظيفه من الداخل، ليصبح ناصع البياض.
ملاحظة:
- عند شراء الممبار نظيفا وأبيض من الجزار، لا بد أن يشطف جيدا وينقع في مياه بها خل ودقيق وملح، ويفرك جيدًا، ثم يشطف ويترك قليلا في مياه بها خل أبيض، حتى القضاء على رائحة الزفارة تماما.