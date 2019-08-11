ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مفاجأة للسيدات قبل الذبح.. أسرع طريقة لتنظيف الممبار

الأحد 11/أغسطس/2019 - 05:08 ص
أسرع طريقة لتنظيف
أسرع طريقة لتنظيف الممبار
أسماء عبد الحفيظ
تتساءل السيدات عن أفضل وأسرع طريقة لتنظيف الممبار بشكل جيد، فتنظيف الممبار يمثل أزمة بالنسبة للسيدات، ويمكنك التعرف على أفضل وأسرع طريقة لتنظيف الممبار للشيف نجلاء الشرشابي.

خطوات تنظيف الممبار:
- أولًا التأكد من خلوه من قطع الدهون البيضاء التي قد تُكوّن حوله، وإن وجدت يتم فصلها بسكين حاد.
- نحضر الممبار ونقطعه لقطع صغيرة؛ لنسهّل ونسرّع تنظيفه وفركه وشطفه.
- يشطف الممبار جيدًا، وينقع قليلًا في مياه مضاف إليها كوب خل أبيض بكمية مناسبة.
- بسكين حاد، تكشط الطبقة الخارجية للممبار حتى تزال تمامًا.
- بعد إزالة الطبقة الخارجية، يشطف جيدا، وينقع في مياه بها خل ودقيق وملح، ويفرك بها جيدًا.
- يشطف الممبار بمياه نظيفة مجددًا، ويقلب تحت الحنفية لتنظيف الوجه الآخر له من الداخل.
- بعد قلبه على الوجه الآخر، نكرر الخطوات السابقة بنفس الترتيب حتى تمام تنظيفه من الداخل، ليصبح ناصع البياض.

ملاحظة:
- عند شراء الممبار نظيفا وأبيض من الجزار، لا بد أن يشطف جيدا وينقع في مياه بها خل ودقيق وملح، ويفرك جيدًا، ثم يشطف ويترك قليلا في مياه بها خل أبيض، حتى القضاء على رائحة الزفارة تماما.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طريقة تنظيف الممبار.. 3 وصفات بـ غطاء زجاجة وكربونات وسفن اب

طريقة تنظيف الكرشة في خطوات بسيطة

ترشيحاتنا

تعرف على موعد مباراة الأهلي واطلع برة في دوري أبطال أفريقيا

اخبار الفن والفنانين.. القبض على فادى خفاجة.. وزينة لمتابعة: انتى متطفلة وبجحة

ماذا أفعل لو فاتتني الركعة الأولى في صلاة العيد ؟

توافد الآلاف على مسجد مصطفى محمود استعدادا لـ صلاة عيد الأضحى.. فيديو وصور

كانت بتكلمني قبلها بساعة.. أحمد السعدني ينعى طليقته بكلمات موجعة

نشرة اخبار النواب: موعد تطبيق قانون التأمينات والمعاشات.. وحقائق حول مقترحات تصدير الكلاب وحظر النقاب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو هتسافري في العيد.. استوحي إطلالتك على البحر من النجمات

شاهد.. ابنة احمد حلمى ومنى زكى تخطف الانظار في أحدث ظهور لها

محمد رمضان يحضر لمفاجأة مع ياسر سامى وأمير طعيمة .. صور