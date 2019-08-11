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رياضة

شاهد.. بعثة الأهلي تصل إلى معسكر برج العرب استعدادا لـ اطلع بره

الأحد 11/أغسطس/2019 - 01:26 ص
قفشة
قفشة
عبدالحكيم أبو علم
وصلت بعثة النادي الأهلي إلى فندق الإقامة في برج العرب، للدخول في معسكر مغلق.

ويواجه الأهلي فريق "اطلع بره" بطل جنوب السودان مساء اليوم، الأحد، باستاد الجيش المصري ببرج العرب في ذهاب دور الـــ64 بدورى أبطال أفريقيا.

وأعلن مارتن لاسارتي المدير الفني قائمة المباراة وضمت "محمد الشناوي وعلى لطفي ومحمود وحيد ومحمود متولي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ورمضان صبحي وحمدي فتحي ووليد ازارو وصالح جمعة وأيمن أشرف وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي قفشة وعلى معلول وأحمد الشيخ وأحمد فتحي وحسام عاشور وجونيور أجايي وجيرالدو ومحمد هاني".

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