شاهد.. بعثة الأهلي تصل إلى معسكر برج العرب استعدادا لـ اطلع بره

وصلت بعثة النادي الأهلي إلى فندق الإقامة في برج العرب، للدخول في معسكر مغلق.





ويواجه الأهلي فريق "اطلع بره" بطل جنوب السودان مساء اليوم، الأحد، باستاد الجيش المصري ببرج العرب في ذهاب دور الـــ64 بدورى أبطال أفريقيا.



