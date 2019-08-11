رغم الفوز برباعية.. دونجا: الصيام أثر كثيرا على لاعبي بيراميدز

أكد نبيل عماد دونجا لاعب وسط بيراميدز، أن فريقه تأثر بصيام يوم عرفة خلال مواجهة إيتوال دو كونغو التي انتهت بفوز بيراميدز برباعية خلال أول مواجهة للفريق في بطولة الكونفدرالية الأفريقية.





وقال نبيل عماد دونجا عقب انتهاء المباراة "جميع اللاعبين كانوا صائمين؛ وهو ما أثر عليهم، ولكننا قدمنا مستوى جيدًا، وحققنا فوزًا كبيرًا، وسيطرنا على أنفسنا من أجل تحقيق رقم مميز خلال أول مواجهات الفريق في الكونفدرالية".





وأضاف نبيل عماد دونجا أن عدد اللاعبين المميزين في الفريق كبير جدًا، مما يجعل المنافسة تزداد بقوة من أجل المشاركة في المباريات الهامة، وهذا يمنحنا قوة كبيرة في المباريات.





وأشار نبيل عماد دونجا إلى أن "سيباستيان ديسابر"، المدير الفني للفريق، استطاع أن يصل إلى ترتيب مجموعة من اللاعبين الجدد الذين شاركوا في الموسم الماضي ما جعلهم يظهرون بمستوى جيد.



