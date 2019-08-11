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تعليم

التحويلات وتقليل الاغتراب.. تعرف على موعد نتائج المرحلتين الأولى والثانية

الأحد 11/أغسطس/2019 - 09:59 ص
صدى البلد
نهلة الشربيني
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فتح مرحلة تقليل الاغتراب "التحويلات" أمام الطلاب المرشحين في المرحلتين الأولى والثانية، بداية من الخميس الماضي 8 /8 /2019 على أن يستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 20 /8/ 2019 الجاري.

وقال مصدر مسئول لـ "صدى البلد"، إن إعلان نتيجة مرحلة التحويلات وتقليل الاغتراب، سيكون بعد مرور يومين أو ثلاثة من مرحلة التحويلات، لذا من المتوقع أن يكون يوم الخميس المقبل، ومن ثم يعلن موعد بدء المرحلة الثالثة.

ويتم التحويل بين الكليات الجامعية من خلال فتح مرحلة تقليل الاغتراب "التحويلات" أمام الطلاب المرشحين في المرحلتين الأولى والثانية لإجراء التحويلات لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر وفى حدود النسبة المقررة 10%، وذلك خلال الفترة من يوم الخميس الموافق 8 /8 /2019 حتى يوم الثلاثاء الموافق 20 /8 /2019، وذلك عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت.

ويتم التحويل وتقليل الاغتراب وفقًا للشروط والقواعد المنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات بهذا الشأن والمتضمنة الآتي:

1- التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع.

2- التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها.

3- ضرورة الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

4- التحويل عن طريق موقع التنسيق الالكتروني فقط.

5- لا توجد تحويلات ورقية.

6- التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

7- استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات التي أُجريت قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة).

8- تكون المفاضلة بين الطلاب، على أساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.

أما التحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة:
1- يُسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق إلى إحدى المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة، بالتقدم للتحويل الإلكتروني فقط إلى معهد آخر في ذات التخصص أو تخصص أخر غير مناظر، بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المعلن للمعهد المراد التحويل إليه، وفي ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع.

2- لا توجد تحويلات ورقية.

3- في جميع الحالات السابقة، يكون تحويل الطالب لمرة واحدة فقط.

وللتحويل وتقليل الاغتراب سجل عبر هذا الرابط

 https://tansik.egypt.gov.eg/application

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