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محافظات

ميرفت عسكر: مستشفيات جامعة الزقازيق مستعدة بكامل طاقتها لـ إجازة عيد الأضحى

الأحد 11/أغسطس/2019 - 03:54 ص
صدى البلد
محمد الطحاوي
أكدت الدكتورة ميرفت عسكر القائم بأعمال رئيس جامعة الزقازيق أن المستشفيات الجامعية مستعدة بكامل طاقتها خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

وأضافت الدكتورة ميرفت عسكر أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى وتنظيم الإجازات وتوفير العدد اللازم لأقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الحرجة لتسيير العمل واتخاذ القرارات الملائمة للتعامل مع أى حالات طارئة وتوفير الاحتياجات من الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة والتأكد من انتظام العمل والاستعداد الكامل للطوارئ التى تستقبل المرضى من محافظة الشرقية وما حولها من محافظات. 

وقدمت الدكتورة ميرفت عسكر الشكر لكل من من يبذل الجهد ولكل من يضحون براحتهم ويسهرون على خدمة المرضى.

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