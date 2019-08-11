محافظ البحر الأحمر يتابع تدريبات الحماية المدنية على الحوادث والكوارث بـ الغردقة

شهد محافظ البحر الأحمر اللواء الدكتور أحمد عبد الله يرافقه اللواء أشرف حشيش مدير أمن البحر الأحمر، عددًا من العروض بإدارة الحماية المدنية بمدينة الغردقة حيث قامت الإدارة باستعراض القدرات الحديثة في مواجهة الكوارث في حال حدوثها.





شمل العرض إمكانات رجال الحماية المدنية في السيطرة على الحرائق، وإنقاذ المواطنين من داخل العقارات، إضافة إلي عرض لرجال المفرقعات الكشف عنها لابطالها وتفجيرها ، باستخدام أحدث الأجهزة في العالم بدون تدخل آدمي حفاظا علي أرواح رجال الشرطة والمواطنين .





كما تم استعراض قدرات سيارات الإنقاذ للاستجابة في حالات حوداث الطرق والكوراث الطبيعية ، وسرعة الاستجابة لبلاغات الطوارئ، وكذلك قدرات وإمكانيات سيارات الإطفاء ، و استعراض التطوير والأجهزة الحديثة للحماية المدنية .





ووجه محافظ البحر الأحمر الشكر والثناء لرجال الحماية المدنية علي هذا العرض وعلى الأداء المتميز في عمليات الاستجابة الفورية للحوادث وتقديم الدعم الكامل لهم بأحدث المعدات والإمكانيات الجديدة لارتقاء بالأداء كما هنأهم بعيد الأضحى المبارك.





وأكد محافظ البحر الأحمر تحديث وتطوير المركبات الموجودة بأحدث الأجهزة بدلا من شراء أخري جديدة، مشددا على أهمية إخلاء المنشآت من العاملين بها ثم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة الحادث.