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محافظات

محافظ البحر الأحمر يتفقد ساحات صلاة العيد بـ الغردقة

الأحد 11/أغسطس/2019 - 02:43 ص
محافظ البحر الأحمر
محافظ البحر الأحمر
إبراهيم جادالله
تفقد محافظ البحر الأحمر اللواء الدكتور أحمد عبدالله في الساعات الأولى من صباح اليوم، الأحد، عددا من ساحات صلاة عيد الأضحى المبارك بمدينة الغردقة، حيث قام بتفقد ساحة مسجد الميناء الكبير للوقوف على آخر الاستعدادات بها.

وأكد محافظ البحر الأحمر ضرورة الاهتمام بأعمال النظافة وضبط الميكروفونات الخاصة بمصلى العيد وتوفير سبل الراحة للمصلين.

وأصدر محافظ البحر الأحمر تعليماته للوحدة المحلية لمدينة الغردقة ومديرية الأوقاف على توفير الهدايا والحلوى والمسك لتوزيعها على الأطفال والمصلين فى صلاة العيد.

ورافق محافظ البحر الأحمر أثناء جولة التفقد اللواء على شوكت رئيس مجلس مدينة الغردقة واللواء واصف رئيس حى جنوب الغردقة وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

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