محافظ بني سويف يؤدي صلاة العيد.. ويوزع الهدايا على الأيتام والمسنين

يؤدي المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف صباح اليوم، الأحد، صلاة عيد الأضحى المبارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز وسط جموع المصلين من أبناء المحافظة.





يحضر الصلاة مدير أمن بني سويف ، ونائب المحافظ د.عاصم سلامة، والسكرتير العام اللواء عصام العلقامي، ووكيل وزارة الأوقاف الدكتور محمد أبوحطب، وعدد من أعضاء مجلس النواب والقيادات الأمنية والعسكرية والتنفيذية .





وتتم للمرة الثانية في المحافظة ترجمة خطبة العيد بساحة المسجد إلى لغة الإشارة لإتاحة الفرصة لذوي الإعاقة السمعية لفهم مضمون الخطبة والاستفادة منها، ضمن مبادرة المحافظة التي يتم تنفيذها بالتعاون بين الأوقاف والتعليم لترجمة خطب صلاة الجمعة والعيدين بلغة الإشارة في عدد من المساجد الرئيسية بواسطة مترجمي لغة الإشارة بإدارة التربية الخاصة، والتي تشرف على تنفيذها إدارة شؤون الإعاقة بالإدارة العامة لخدمة المواطنين بالمحافظة.



