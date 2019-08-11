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رياضة

تعرف على موعد مباراة الأهلي واطلع برة في دوري أبطال أفريقيا

الأحد 11/أغسطس/2019 - 01:50 ص
الأهلي
الأهلي
عمرو ابوبكر
يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة منافسه فريق "اطلع برة" بطل جنوب السودان اليوم الأحد فى إطار مباريات الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا، على ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية.

ويسعى الأهلي للحصول على بطولة دوري أبطال أفريقيا بعدما فشل في الفوز بالنهائي في عامي 2017 و2018 وخروجه من النسخة السابقة بالخسارة أمام صن داونز.

وتوج الأهلي آخر مرة بلقب للأميرة السمراء في عام 2013 بالفوز على أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي.

ومن المقرر خوض المباراة الأهلي واطلع برة اليوم الأحد في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة.

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