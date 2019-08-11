الأردن يهزم السعودية 3 / 0 في بطولة اتحاد غرب آسيا

فاز منتخب الأردن على السعودية 3 / 0 فى اللقاء الذي أقيم بينهما على ملعب "فرانسو حريرى" بمدينة أربيل فى ختام دور المجموعات من بطولة اتحاد غرب آسيا المقامة فى العراق.





سجل أهداف منتخب الأردن، سعيد مرجان فى الدقيقة 59، يوسف الرواشدة فى الدقيقة 96 وفراس شلباية فى الدقيقة 99.





ويحتل منتخب الأردن المركز الثانى مؤقتا برصيد 4 نقاط فى المجموعة الثانية، بينما السعودية فى مؤخرة المجموعة برصيد نقطة وحيدة.



