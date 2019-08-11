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رياضة

الأردن يهزم السعودية 3 / 0 في بطولة اتحاد غرب آسيا

الأحد 11/أغسطس/2019 - 02:09 ص
الأردن - السعودية
الأردن - السعودية
عمرو ابوبكر
فاز منتخب الأردن على السعودية 3 / 0 فى اللقاء الذي أقيم بينهما على ملعب "فرانسو حريرى" بمدينة أربيل فى ختام دور المجموعات من بطولة اتحاد غرب آسيا المقامة فى العراق.

سجل أهداف منتخب الأردن، سعيد مرجان فى الدقيقة 59، يوسف الرواشدة فى الدقيقة 96 وفراس شلباية فى الدقيقة 99.

ويحتل منتخب الأردن المركز الثانى مؤقتا برصيد 4 نقاط فى المجموعة الثانية، بينما السعودية فى مؤخرة المجموعة برصيد نقطة وحيدة.

يحدد اللقاء الذى يجمع بين منتخبى الكويت والبحرين المنتخب المتأهل للقاء النهائى، حيث يتشارك المنتخبان فى صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط، ويكفى منتخب الكويت التعادل للتأهل للنهائى بفارق الأهداف.

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