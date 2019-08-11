أعرب عن ارتياحه الكبير.. زعيم كوريا الشمالية يشهد تجربة صاروخية جديدة

أعلنت كوريا الشمالية أن زعيمها كيم يونج أون أشرف شخصيًا على التجربة الصاروخية التي أجرتها بلاده أمس السبت، والتي كانت اختبارًا لـ"سلاح جديد" لم تحدد ماهيته.





وذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية أن زعيم البلاد "اعتلى مركز المراقبة وأصدر توجيهاته" بشأن التجربة الصاروخية، مشيرةً إلى أنه "أعرب عن ارتياحه الكبير" لنتيجة الاختبار التي قالت سيول إنه كان عبارة عن إطلاق صاروخين بالستيين قصيري المدى باتجاه البحر.





وكانت رئاسة أركان كوريا الجنوبية أعلنت أن كوريا الشمالية أطلقت فجر السبت مقذوفين من موقع قريب من مدينة هامهونج في شمال شرق البلاد، وقطعا مسافة 400 كلم قبل أن يسقطا في بحر الشرق، المعروف أيضًا باسم بحر اليابان، مرجحة أن يكونا صاروخين بالستيين قصيري المدى.



