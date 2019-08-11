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محافظات

محافظ جنوب سيناء يحذر من ذبح الأضاحي خارج المجزر

الأحد 11/أغسطس/2019 - 02:32 ص
محافظ جنوب سيناء
محافظ جنوب سيناء
ايمن محمد
أجرى محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة، جولة تفقدية بمدينة طور سيناء، للوقوف على آخر استعدادات المدينة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، ووجه بعدم الذبح خارج المجزر للحفاظ على الصحة العامة.

وتفقد محافظ جنوب سيناء جاهزية استعدادات الساحات المعدة للصلاة من ناحية الفرش وكمية استيعاب المصلين من الرجال والنساء والأطفال الذين أعدت المحافظة لهم كميات كبيرة من الحلوى ولعب الاطفال، كما اطمأن على الاستعدادات الأمنية داخل وخارج المدينة.

وأمر محافظ جنوب سيناء بعمل دوريات مرورية أمام الملاهى لعدم تكدس السيارات وكذا رفع درجة الاستعداد فى المرافق الخدمية والمستشفيات لاستقبال أي طوارئ، وتفقد بعض الملاهى والمتنزهات والحدائق العامة وأكد صلاحية الالعاب لتفادى وقوع أي حوادث.

وشاهد محافظ جنوب سيناء عرضا فنيا لفرقة العريش للفنون الشعبية بقصر الثقافة وأمر مدير الثقافة بالاستعانة بمدرب الفرقة لعمل فرقة مماثلة للمحافظة.

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