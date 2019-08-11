شاهد.. جريزمان يسجل أول أهدافه مع برشلونة في لقاء نابولي

تمكن جريزمان لاعب فريق برشلونة الإسباني من تسجيل أول أهدافه بقميص البرسا في المباراة الودية التي أقيمت أمام فريق نابولي في الولايات المتحدة الأمريكية.





وسجل جريزمان الهدف في الدقيقة 56 من عمر المباراة، بعد 3 تمريرات سحرية بين اقدام لاعبي برشلونة لتصل لـ جريزمان داخل منطقة الجزاء ويضعها بسهولة داخل مرمى نابولي.





وانتقل جريزمان إلى الكامب نو قادمًا من أتلتيكو مدريد هذا الصيف.



