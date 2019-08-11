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رياضة

شاهد.. جريزمان يسجل أول أهدافه مع برشلونة في لقاء نابولي

الأحد 11/أغسطس/2019 - 02:30 ص
جريزمان - سواريز
جريزمان - سواريز
عمرو ابوبكر
تمكن جريزمان لاعب فريق برشلونة الإسباني من تسجيل أول أهدافه بقميص البرسا في المباراة الودية التي أقيمت أمام فريق نابولي في الولايات المتحدة الأمريكية.

وسجل جريزمان الهدف في الدقيقة 56 من عمر المباراة، بعد 3 تمريرات سحرية بين اقدام لاعبي برشلونة لتصل لـ جريزمان داخل منطقة الجزاء ويضعها بسهولة داخل مرمى نابولي.

وانتقل جريزمان إلى الكامب نو قادمًا من أتلتيكو مدريد هذا الصيف.

جدير بالذكر أن برشلونة تغلب على نابولي برباعية نظيفة خلال هذه المباراة، سواريز سجل هدفين، وجريزمان وعثمان ديمبلي كل منهما أحرز هدفًا.

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