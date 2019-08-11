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عمل الدجاج بالبصل على الطريقة الهندية

الأحد 11/أغسطس/2019 - 03:00 ص
الدجاج بالبصل
الدجاج بالبصل
آية التيجي
الأكلات الهندية لديها مذاق مميز، لأنها تعتمد بشكل كبير على استخدام البهارات، وفيما يلي سنقدم لكم طريقة تحضير الدجاج بالبصل على الطريقة الهندية، بشكل بسيط، وغير مكلف.

وقت التحضير: ٢٠ دقيقة
وقت الطبخ: ٤٠ دقيقة
الكمية: 4 أفراد

تعرفي معنا بخطوات سهلة وبسيطة على طريقة عمل الدجاج بالبصل على الطريقة الهندية، والتي سنقدمها لكِ من المطبخ الإيطالي بخطوات سهلة وبسيطة، وإليكم الوصفة بالتفصيل..

مقادير الدجاج بالبصل على الطريقة الهندية:

3 ملعقة كبيرة ماء
6 فصوص ثوم
2 فلفل سيرانو حار
1 قطعة (2 بوصة) زنجبيل طازج، مقشرة ومقطعة شرائح رقيقة
¼ كوب سمن (زبدة مصفاة)
2 باوند أفخاذ دجاج
ملح وفلفل أسود مطحون حسب المذاق
1 بصل أبيض كبير مقطع إلى شرائح
1 ملعقة كبيرة أوراق حلبة مجففة
2 ملعقة صغيرة كزبرة مطحونة
1 ملعقة صغيرة غارام ماسالا
½ ملعقة صغيرة كركم مطحون
3 طماطم برقوقية الشكل، مبشورة
¾ كوب حليب
½ كوب كريما مخفوقة مركزة
⅓ كوب كزبرة طازجة مفرومة

طريقة عمل الدجاج بالبصل على الطريقة الهندية:

1- اهرسي الثوم مع الماء والفلفل السيرانو والزنجبيل معًا في خلاط أو معالج الطعام حتى يصبح القوام ناعما.
2- سخني السمن في قدر 6 لتر على نار متوسطة. تبلي الدجاج بالملح والفلفل. اطهي الدجاج في السمن الساخن حتى يتحمر، لمدة 3 - 4 دقائق لكل جانب. انقلي الدجاج إلى طبق.
3- اطهي المزيج وأضيفي مزيج الثوم إلى القدر حتى يصبح لون المزيج ذهبيًا، لمدة 2 - 3 دقائق. أضيفي البصل واطهي المزيج حتى يصبح لون البصل ذهبيًا، لمدة 5 - 7 دقائق.
4- أضيفي الحلبة، الكزبرة، الغارام ماسالا والكركم إلى خليط البصل. اطهي المزيج مع التحريك حتى تفوح رائحته، لمدة 1 دقيقة.
5- أضيفي الطماطم إلى خليط البصل. اطهي المزيج مع التحريك حتى تتحول الطماطم إلى اللون البني الفاتح، لمدة 4 - 6 دقائق. أضيفي الدجاج والحليب والكريما. اتركي المزيج يغلي.
6- خففي النار إلى درجة متوسطة، غطي القدر، واستمري في الطهي حتى ينضج الدجاج حتى يختفي منه اللون الوردي في المركز وينضج تمامًا، لمدة 15 - 20 دقيقة.
7- انقلي الدجاج إلى طبق تقديم باستخدام ملعقة مشقوقة. استمري في طهي الصوص حتى يتناقص قليلًا، لمدة 5 - 7 دقائق أخرى.
8- أضيفي الكزبرة إلى الصوص واسكبيه فوق الدجاج، قم قدمي الدجاج بالبصل على الطريقة الهندية.
طريقة عمل الدجاج بالبصل الهندي طريقة عمل الدجاج بالبصل الهندي
طريقة عمل الدجاج بالبصل الهندي طريقة عمل الدجاج بالبصل الهندي
طريقة عمل الدجاج بالبصل الهندي طريقة عمل الدجاج بالبصل الهندي
طريقة عمل الدجاج بالبصل الهندي طريقة عمل الدجاج بالبصل الهندي

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