ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تجهيز 468 ساحة لصلاة العيد في البحيرة

الأحد 11/أغسطس/2019 - 04:15 ص
محافظ البحيرة
محافظ البحيرة
جمالات الدمنهورى
يؤدي اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة والقيادات التنفيذية والأمنية والدينية بالمحافظة ورجال الدين الإسلامي بالأوقاف والأزهر والوعظ اليوم الأحد صلاة عيد الأضحى المبارك لعام 1440/ 2019 اليوم الأحد بساحة الاستاد الرياضي بدمنهور في تمام الساعة 5:35 صباحًا .

واستعدت مديرية الأوقاف بالبحيرة بإشراف الدكتور محمد شعلان وكيل وزارة الأوقاف لصلاة العيد بتجهيز 468 ساحة مخصصة لإقامة شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك واعتمادها من الوزارة موزعة على مدن ومراكز المحافظة.

وتزويدها بـ 928 من الأئمة والخطباء الأساسيين والاحتياطيين بمعدل إمامين لكل ساحة ( إمام أساسي وآخر احتياطي ) ممن أجتازوا دورات التدريب بالوزارة والمشهود لهم بالكفاءة .

ويتقدم اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة لشعب مصر وأهالي محافظة البحيرة بخالص التهاني القلبية بقرب حلول عيد الأضحى المبارك داعيا المولى عز وجل أن يعيده علينا بالخير واليمن والبركات .

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إعداد 360 ساحة بالغربية وتجهيزها لأداء صلاة عيد الفطر

تجهيز 468 ساحة للصلاة و 928 خطيبا استعدادا لعيد الأضحى بالبحيرة

محافظ كفر الشيخ: تجهيز 360 ساحة لـ صلاة عيد الأضحى

محافظ الفيوم: تخصيص 230 ساحة ومسجدًا لـ أداء صلاة عيد الاضحى

محافظ البحيرة يؤدي صلاة العيد بساحة الاستاد الرياضى بدمنهور

ترشيحاتنا

لو هتسافري في العيد.. استوحي إطلالتك على البحر من النجمات

ملخص رباعية بيراميدز في مرمى إيتوال الكونغولي .. فيديو

عقب سيطرة الانفصاليين على عدن.. السفير السعودي في اليمن يدعو إلى وقف الاقتتال

لهذا السبب.. عليك بممارسة الرياضة لـ 30 دقيقة يوميا

كم عدد تكبيرات صلاة العيد ؟ .. الإفتاء تجيب

هل يقع ذنب على القادر على الأضحية ولم يضح ؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو هتسافري في العيد.. استوحي إطلالتك على البحر من النجمات

شاهد.. ابنة احمد حلمى ومنى زكى تخطف الانظار في أحدث ظهور لها

محمد رمضان يحضر لمفاجأة مع ياسر سامى وأمير طعيمة .. صور