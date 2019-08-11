تجهيز 468 ساحة لصلاة العيد في البحيرة

يؤدي اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة والقيادات التنفيذية والأمنية والدينية بالمحافظة ورجال الدين الإسلامي بالأوقاف والأزهر والوعظ اليوم الأحد صلاة عيد الأضحى المبارك لعام 1440/ 2019 اليوم الأحد بساحة الاستاد الرياضي بدمنهور في تمام الساعة 5:35 صباحًا .





واستعدت مديرية الأوقاف بالبحيرة بإشراف الدكتور محمد شعلان وكيل وزارة الأوقاف لصلاة العيد بتجهيز 468 ساحة مخصصة لإقامة شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك واعتمادها من الوزارة موزعة على مدن ومراكز المحافظة.





وتزويدها بـ 928 من الأئمة والخطباء الأساسيين والاحتياطيين بمعدل إمامين لكل ساحة ( إمام أساسي وآخر احتياطي ) ممن أجتازوا دورات التدريب بالوزارة والمشهود لهم بالكفاءة .



