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مهنيا وعاطفيا وصحيا.. حظك اليوم الاحد 11 /8 /2019 لـ برج الثور

الأحد 11/أغسطس/2019 - 04:00 ص
ابراج
ابراج
أسماء عبد الحفيظ
تعتبر الابراج من الأمور التي تهم قاعدة كبيرة من المجتمع، لذلك نقدم توقعات الابراج اليوم الأحد 11/8/ 2019 لـ ماغى فرح الخبيرة في علم الفلك.

حظك اليوم برج الثور :

مهنيًا: 
تتخلص من بعض الالتباسات الماضية، وتكتشف آفاقًا جديدة وتحقق أمنية ويملي عليك الحدس القرار اللازم.

عاطفيًا: 
اذا كنت تسعى وراء تحسين وضعك العاطفي، عليك أن تبذل جهودًا أكبر لتحقيق الهدف الذي حددته لنفسك في هذا الإطار.

صحيًا: 
حاول أن تتجنّب الإرهاق وكثرة المجهود غير المبرّر، لأنك يمكن أن تواجه بعض التعب في الأيام المقبلة، ويستحسن أن ترتاح.

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