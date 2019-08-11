نيابة السويس تحقق في ضبط 3.5 طن لحوم غير صالحة داخل منزل بحي فيصل

تمكنت مباحث التموين فى السويس من ضبط 3 أطنان ونصف لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدامى بالتعاون مع الطب البيطرى، داخل منزل بمنطقة الألبان الجديدة بحى فيصل.





كان اللواء محمد جاد، مدير أمن السويس، أمر بشن حملات موسعة على محلات الجزارة والمطاعم لتأكد من صلاحية اللحوم قبل بيعها خلال عطلة عيد الأضحى المبارك.





تلقت إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن السويس، معلومات تفيد بقيام أشخاص بتخزين كميات كبيرة من اللحوم غير الصالحة فى منزل داخل دائرة حى فيصل لبيعها للمواطنين فى عيد الاضحى المبارك.





خرجت حملة أمنية أ شرف عليها العميد أيمن عبد الحميد ، رئيس إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن السويس، وقادها المقدم شريف امين رئيس مباحث التموين والمقدم أحمد عبيد رئيس مباحث قسم شرطة فيصل الى منزل بمنطقة الألبان الجديدة.





وتبين من التفتيش وجود أكثر من 3 أطنان ونصف لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدامى كان يستعد أصحاب المنزل الى بيعها إلى محلات والمطاعم بمحافظة القاهرة.





وحررت الحملة محضر بالواقعة بقسم شرطة فيصل والتحفظ على اللحوم وإخطار النيابة العامة.