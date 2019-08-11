دعوة للتقشف.. الرئيس الفلسطيني يطالب باقتصار الاحتفالات على الشعائر الدينية

طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، باقتصار احتفالات الفلسطينيين بحلول عيد الأضحى المبارك على الشعائر الدينية فقط "خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمرون بها".





دعوة الرئيس الفلسطيني تأتي في ظل ظروف اقتصادية صعبة يعيشها الفلسطينيون، منذ نهاية فبراير الماضي، بسبب أزمة الرواتب، وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" .





وأقر الاحتلال الإسرائيلي العام الماضي، قانونًا، يتيح مصادرة مبالغ من الضرائب التي تجبيها لصالح السلطة الفلسطينية، بدعوى أن هذه المبالغ مخصصة للأسرى وعائلات الشهداء، وبدأت بتنفيذه في 17 فبراير الماضي، حيث تخصم شهريا 11.3 مليون دولار.



