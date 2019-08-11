ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دعوة للتقشف.. الرئيس الفلسطيني يطالب باقتصار الاحتفالات على الشعائر الدينية

الأحد 11/أغسطس/2019 - 03:40 ص
الرئيس الفلسطيني
الرئيس الفلسطيني
القسم الخارجي
طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، باقتصار احتفالات الفلسطينيين بحلول عيد الأضحى المبارك على الشعائر الدينية فقط "خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمرون بها".

دعوة الرئيس الفلسطيني تأتي في ظل ظروف اقتصادية صعبة يعيشها الفلسطينيون، منذ نهاية فبراير الماضي، بسبب أزمة الرواتب، وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأقر الاحتلال الإسرائيلي العام الماضي، قانونًا، يتيح مصادرة مبالغ من الضرائب التي تجبيها لصالح السلطة الفلسطينية، بدعوى أن هذه المبالغ مخصصة للأسرى وعائلات الشهداء، وبدأت بتنفيذه في 17 فبراير الماضي، حيث تخصم شهريا 11.3 مليون دولار.

وتعد أموال المقاصة الفلسطينية، المصدر الرئيس لفاتورة أجور الموظفين، وبدونها لن تتمكن الحكومة من الإيفاء بالتزاماتها تجاه الموظفين والمؤسسات.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الحكومة الفلسطينية: نرفض استلام عائدات الضرائب منقوصة من إسرائيل

الأموال مطلوبة والحل السياسي أهم.. أبو مازن يحدد موقفه من ورشة البحرين وصفقة القرن

الحكومة الفلسطينية تشكل فريقا قانونيا لمتابعة قرصنة الاحتلال الإسرائيلي لأموال المقاصة

رئيس الوزراء الفلسطيني يبحث السبل القانونية لمواجهة قرصنة إسرائيل لأموال الضرائب

مباحثات فلسطينية إسرائيلية جديدة حول أموال الضرائب

ترشيحاتنا

احتفالات نجوم زمان بـ عيد الأضحى.. بين السعادة والذكريات الأليمة.. صباح مع خروف بشريطة حمراء.. وشكوكو يلبسه ملابس العيد.. والحرب العالمية الثانية تترك بصمة محزنة في أذهان زهرة العلا

كلاكيت 19 أغسطس.. محمد صلاح يعلن عن مفاجأة لعشاقه ومحبيه

كأس العالم لليد للناشئين 2019.. منتخب مصر يكتسح كندا 47 /20

ماذا أفعل لو فاتتني الركعة الأولى في صلاة العيد ؟

شاهد .. لحظة إشراف الملك سلمان على خدمة الحجاج

حكم من أدرك الإمام في تشهد صلاة العيد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو هتسافري في العيد.. استوحي إطلالتك على البحر من النجمات

شاهد.. ابنة احمد حلمى ومنى زكى تخطف الانظار في أحدث ظهور لها

محمد رمضان يحضر لمفاجأة مع ياسر سامى وأمير طعيمة .. صور