ضاحي خلفان: أرجو ألا يزايد البعض على حبنا لـ السعودية وشعبها

أكد ضاحي خلفان قائد شرطة دبي السابق أن الشراكة السعودية الإماراتية باقية ما بقيت الحياة، مشددًا على أن أي اعتقاد أو تشكيك في السعودية هو جهل.





وكتب ضاحي خلفان في تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "مشروع يمن موحد مشروع ممتاز.. هو مشرع المغفور له بإذن الله تعالى علي عبدالله صالح.. المحافظة عليه يحقق حلم الرجل في قبره".





وأضاف ضاحي خلفان "شراكتنا مع السعودية شراكة باقية ما بقيت الحياة لكن شراكتنا مع الشرعية لو الود ودنا ما بقت، من يظن اننا كمواطنين اماراتيين نشك في السعودية فإن ذلك يعد جاهل للغاية إننا نشك في الشرعية".





وتابع ضاحي خلفان "إن أرادت المملكة مشروع عفاش يمن موحد نحن معها.. وإن أرادت غير ذلك نحن معها.. لكن كل ذلك لن يتحقق إلا بالقضاء على الإرهابيين، أرجو إلا يزايد علينا البعض في حبنا وتقديرنا للمملكة العربية السعودية حكومة وشعبا".



