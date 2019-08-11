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أول أيام العيد.. الأرصاد: طقس اليوم حار على المحافظات والعظمى تصل لـ 41 درجة

الأحد 11/أغسطس/2019 - 06:11 ص
طقس اليوم
طقس اليوم
نورهان خفاجي
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس اليوم، الأحد، أول أيام عيد الأضحى المبارك، معتدلًا على السواحل الشمالية حارًا رطبًا على الوجه البحري والقاهرة شديد الحرارة جنوبًا نهارًا لطيفًا ليلًا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية معتدلة.

وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح بين متر ونصف ومترين والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح بين متر ومتر ونصف والرياح السطحية جنوبية غربية.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى والصغرى على محافظات مصر :

القاهرة 38/27
الإسكندرية 32/21
بورسعيد 32/25
رفح 33/23
كاترين 30/17
طابا 35/28
شرم الشيخ 37/29
الغردقة 3928
بني سويف 38/26
الأقصر 41/26
أسوان 40/26
الوادي الجديد 41/24
حلايب 35/30

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