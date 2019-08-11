مصرع مصري في حادث مروري بـ الكويت.. تفاصيل

لقى مصري وآخر بنجلاديشي، مصرعهما وأصيب اثنان آخران، إثر حادث مروري مروع في الكويت.





وذكرت صحيفة " الراي " أنه تم إحالة جثة مواطن مصري وآخر بنجلاديشي إلى الطب الشرعي ونقل مرافقيهما البنجلاديشيان إلى مستشفى الجهراء جراء انقلاب سيارة رباعية على طريق العبدلي.





ونقلت صحيفة " الراي " عن مصدر أمني قوله إن "عمليات وزارة الداخلية تلقت بلاغًا عن وجود حادث انقلاب سيارة على طريق العبدلي يستقلها عمال في أحد المشاريع حيث كانوا في طريقهم إلى عملهم، فانطلق إلى الموقع رجال أمن الجهراء وفنيو الطوارئ الطبية، وبمجرد وصولهم تبيّن أن الحادث أسفر عن وفاة مصري وبنجلاديشي وإصابة بنجلاديشيين كانا برفقتهما".





وأضافت صحيفة " الراي " أنه "على الفور قام رجال الإسعاف بنقل المصابين إلى مستشفى الجهراء، في الوقت الذي انتدب فيه رجال الأمن الأدلة الجنائية حيث رفعت جثتي المتوفيين ونقلتا إلى الطب الشرعي".



