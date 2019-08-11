ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصرع مصري في حادث مروري بـ الكويت.. تفاصيل

الأحد 11/أغسطس/2019 - 03:49 ص
مصرع مصري في حادث
مصرع مصري في حادث بـ الكويت
قسم الخارجي
لقى مصري وآخر بنجلاديشي، مصرعهما وأصيب اثنان آخران، إثر حادث مروري مروع في الكويت.

وذكرت صحيفة "الراي" أنه تم إحالة جثة مواطن مصري وآخر بنجلاديشي إلى الطب الشرعي ونقل مرافقيهما البنجلاديشيان إلى مستشفى الجهراء جراء انقلاب سيارة رباعية على طريق العبدلي.

ونقلت صحيفة "الراي" عن مصدر أمني قوله إن "عمليات وزارة الداخلية تلقت بلاغًا عن وجود حادث انقلاب سيارة على طريق العبدلي يستقلها عمال في أحد المشاريع حيث كانوا في طريقهم إلى عملهم، فانطلق إلى الموقع رجال أمن الجهراء وفنيو الطوارئ الطبية، وبمجرد وصولهم تبيّن أن الحادث أسفر عن وفاة مصري وبنجلاديشي وإصابة بنجلاديشيين كانا برفقتهما".

وأضافت صحيفة "الراي" أنه "على الفور قام رجال الإسعاف بنقل المصابين إلى مستشفى الجهراء، في الوقت الذي انتدب فيه رجال الأمن الأدلة الجنائية حيث رفعت جثتي المتوفيين ونقلتا إلى الطب الشرعي".

وأفاد المصدر بأنه "سجلت قضية انقلاب ووفاة وإصابة في قسم القشعانية، وجارٍ التحقيق في ملابساتها".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الكويت.. وفاة مصرية في حادث سيارة على جسر الملك فهد

وفاة مصرية في الكويت بعد انقلاب سيارتها

في حالة حرجة .. سقوط رضيع مصري من مسكنه في دور عال بـ الكويت

ترشيحاتنا

بأقل جهد.. 7 عادات غير متوقعة قبل النوم لـ فقدان الوزن

شاهد.. عمرو سعد نائمًا في الطائرة.. وجمهوره: اصحى انت وصلت

تكبيرات عيد الأضحى .. تعرف على موعدها الصحيح

الإفتاء تحذر من فعل شائع يبطل صلاة العيد

أعرب عن ارتياحه الكبير.. زعيم كوريا الشمالية يشهد تجربة صاروخية جديدة

ديلي ميل تنشر صورا مذهلة للحجاج في وقفة عرفات .. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو هتسافري في العيد.. استوحي إطلالتك على البحر من النجمات

شاهد.. ابنة احمد حلمى ومنى زكى تخطف الانظار في أحدث ظهور لها

محمد رمضان يحضر لمفاجأة مع ياسر سامى وأمير طعيمة .. صور