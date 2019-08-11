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رياضة

مصر المقاصة: الزمالك يمتلك أفضلية قبل مواجهة الكأس

الأحد 11/أغسطس/2019 - 05:30 ص
أحمد حسام ميدو
أحمد حسام ميدو
عمرو ابوبكر
أكد المدرب العام لفريق مصر المقاصة عادل مصطفى، أن أحمد حسام ميدو المدير الفني للفريق الفيومي قام بتجهيز لاعبي الفريق من الناحية النفسية قبل مباراة الزمالك في كأس مصر.

وقال المدرب العام لفريق مصر المقاصة في تصريحات متلفزة على فضائية "تايم سبورت"، إن الزمالك يمتلك أفضلية قبل المباراة من خلال تفوقه من الناحية البدنية، حيث إنهم قاموا باستعدادات مميزة، وخاضوا 3 مباريات في الدوري.

وأضاف المدرب العام لفريق مصر المقاصة، أن من الصعب الفوز على الأهلي أو الزمالك بالدوري وتحقيق اللقب، لكن الكأس مختلف فالفوز باللقب خلال 10 أيام فقط سيدخلنا التاريخ.

جدير بالذكر أنه من المقرر أن يلتقي مصر المقاصة فريق الزمالك يوم 28 من الشهر الحالي، حيث سيلتقي الفائز من هذه المواجهة فريق الاتحاد السكندري في نصف النهائي من بطولة الكأس.

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