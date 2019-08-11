مصر المقاصة: الزمالك يمتلك أفضلية قبل مواجهة الكأس

أكد المدرب العام لفريق مصر المقاصة عادل مصطفى، أن أحمد حسام ميدو المدير الفني للفريق الفيومي قام بتجهيز لاعبي الفريق من الناحية النفسية قبل مباراة الزمالك في كأس مصر.





وقال المدرب العام لفريق مصر المقاصة في تصريحات متلفزة على فضائية "تايم سبورت"، إن الزمالك يمتلك أفضلية قبل المباراة من خلال تفوقه من الناحية البدنية، حيث إنهم قاموا باستعدادات مميزة، وخاضوا 3 مباريات في الدوري.





وأضاف المدرب العام لفريق مصر المقاصة ، أن من الصعب الفوز على الأهلي أو الزمالك بالدوري وتحقيق اللقب، لكن الكأس مختلف فالفوز باللقب خلال 10 أيام فقط سيدخلنا التاريخ.



