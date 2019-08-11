فرانسواز ميريس.. تقرير يكشف عن أول سيدة ستصل ثروتها إلى 100 مليار دولار

نشرت شبكة "سكاي نيوز" عربية تقريرا، توقع وصول 5 سيدات إلى نادي ثروة ما يفوق 100 مليار دولار، خلال العقود القليلة المقبلة، عقب وصول جيف بيزوس، مالك شركة أمازون، وبيل جيتس، مالك مايكروسوفت لهذا النادي.





وقال التقرير إن سيدة الأعمال الفرنسية، فرانسواز بيتينكورت ميريس التي وصلت ثروتها إلى 55.1 مليار دولار، ليس أمامها اليوم سوى تسع سنوات على الأرجح، حتى تصبح أول امرأة في التاريخ تجمع ثروة من 100 مليار دولار.





وتضمن التقرير أن سيدة الأعمال الأمريكية، جاكلين مارس، التي تصل ثروتها في الوقت الحالي إلى 28.9 مليار دولار، مرشحة للدخول إلى نادي 100 مليار دولار خلال عقود.





كما رُجح أن تصل سيدة الأعمال الصينية، يانج هويان، إلى نادي "100 مليار دولار" في غضون 24 سنة، وثروتها الحالية تناهز 23.3 مليار دولار، وهي مالكة أسهم في شركة "كانتري جاردن هولدينج".



