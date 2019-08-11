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بحضور السيسي.. شعائر صلاة عيد الأضحى من مسجد الماسة بـ العلمين الجديدة.. بث مباشر

الأحد 11/أغسطس/2019 - 05:50 ص
مسجد الماسة بالعلمين
مسجد الماسة بالعلمين الجديدة
هاني حسين
حرصا من موقع «صدى البلد»، على تقديم خدمة متميزة لمتابعيه، ننقل لكم بثا مباشرا، لـ صلاة عيد الأضحى المبارك من مسجد الماسة بمدينة العلمين الجديدة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ووصل منذ قليل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى مسجد الماسة بمدينة العلمين الجديدة لأداء صلاة عيد الاضحى المبارك.

وتلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، برقيات تهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك من كبار رجال الدولة، أعربوا فيها عن خالص تهانيهم وأطيب تمنياتهم لمصرنا الحبيبة بدوام الرخاء والاستقرار.

كما قدم الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، والشعب المصري، والمسلمين حول العالم بحلول عيد الأضحى المبارك.

ويؤدي ملايين المصريين صلاة عيد الأضحى المبارك في مختلف محافظات الجمهورية، وتقام صلاة عيد الاضحى بمحافظة القاهرة في تمام الساعة 5.45 صباحا.

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