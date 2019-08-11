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100 مليار ريال.. وزير الحج والعمرة: نفذنا العديد من المشاريع لتسهيل رحلة ضيوف الرحمن

الأحد 11/أغسطس/2019 - 05:50 ص
ضيوف الرحمن
ضيوف الرحمن
كـريـم الـخـطـيـب
أكد الدكتور محمد صالح بنتن، وزير الحج والعمرة، إن المملكة نفذت العديد من المشاريع الجديدة هذا العام لتسهيل رحلة الحج أمام ضيوف بين الله الحرام، مضيفا أن أبرز المشاريع هي خدمة «ضيوف الرحمن» أحد برامج رؤية 2030 الذي دشنه خادم الحرمين الشريفين في رمضان الماضي.

وأوضح الدكتور محمد صالح بنتن خلال تصريحات لتلفزيون «السعودية»، أن برنامج «ضيوف الرحمن» فيه مبادرات وميزانيات التي رصدت لخدمة ضيوف الرحمن ما يزيد 100 مليار ريال، المشاريع ساهمت في تسهيل أمور الحجاج من البنية التحتية ومجموعة من الكباري لتساعد ضيوف الرحمن الانتقال الأماكن المحددة.

وأشار الدكتور محمد صالح بنتن، إلى أن الجهات الرقابية تعمل على تأمين سلامة الحجاج أثناء تنقلاتهم عبر تنسيق كبير وربط إلكتروني بين كافة الجهات المشاركة في موسم الحج لهذا العام، فضلا عن البرامج الأخرى التي وجدول لخروج الحجاج وتفوقهم لمتابعة ورقابة من الكل لتقديم خدمة جيدة.

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