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شاهد.. الرئيس السيسي يؤدي صلاة عيد الأضحى بمسجد الماسة بـ العلمين الجديدة

الأحد 11/أغسطس/2019 - 05:58 ص
السيسي يؤدي صلاة
السيسي يؤدي صلاة عيد الأضحى بمسجد الماسة
هاني حسين
أدى الرئيس عبد الفتاح السيسي صلاة عيد الأضحى المبارك في مسجد الماسة بمدينة العلمين الجديدة، وتقدم شوقي علام مفتي الديار المصرية لإمامة الصلاة.

ووصل منذ قليل، الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى مسجد الماسة بمدينة العلمين الجديدة لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك.

وتلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، برقيات تهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك من كبار رجال الدولة، أعربوا فيها عن خالص تهانيهم وأطيب تمنياتهم لمصرنا الحبيبة بدوام الرخاء والاستقرار.

كما قدم الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، والشعب المصري، والمسلمين حول العالم بحلول عيد الأضحى المبارك.

ويؤدي ملايين المصريين صلاة عيد الأضحى المبارك في مختلف محافظات الجمهورية، وتقام صلاة عيد الاضحى بمحافظة القاهرة في تمام الساعة 5.45 صباحا.

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