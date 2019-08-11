يقضي إجازة العيد بـ الإسكندرية.. مدون إماراتي يطلق حملة #سأدعم_سياحة_مصر ..فيديو

نشر المدون الإماراتي إبراهيم بهزارد مقاطع فيديو يوثق إجازته التي يقضيها في مصر وتحديدا مدينة الإسكندرية.





ونشر المدون الإماراتي إبراهيم بهزارد مقطع من أعلى أحد فنادق الإسكندرية وكتب "تصبحون على خير و غدًا بإذن الله يوم جميل آخر من #اجازتنا_في_مصر و نكمل معكم حملة #سأدعم_سياحة_مصر".





وقبلها نشر المدون الإماراتي إبراهيم بهزارد رسالة إلى المصريين نصها "حفظ الله مصر و أدام عليها الأمن و الأمان و المزيد من التقدم و النجاح و الإستقرار".





ووثق المدون الإماراتي إبراهيم بهزارد جزءا آخر لإجازته في مصر بمقطع فيديو معلقًا "مع الحاج محمد صاحب محلات عصائر طلعت .. في منطقة بحري #الاسكندرية و أحلى عصائر سوبيا بالمانجا".



