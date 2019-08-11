نائب وفدي يتقدم بمذكرة لمحافظ الفيوم حول انتشار النفايات الطبية بالشوارع

تقدم النائب الوفدى اللواء أشرف عزيز، بمذكرة إلى اللواء عصام سعد محافظ الفيوم يطالبه فيها باتخاذ إجراءات رادعة والضرب بيد من حديد لكل من لا يهتم بالصحة العامة للمواطنين ولا يراعى آداب المهنة ولا يحترم ما أقسم عليه .. بإلقاء النفايات الطبية فى الشوارع المحيطة بالمستشفيات وعدم نقلها إلى المحارق الطبية.





أكد النائب الوفدى فى مذكرته أن صناديق القمامة ومقالب الزبالة التى على مقربة من بعض المنشآت الطبية والعيادات والمراكز العلاجية الخاصة تمتلئ بالنفايات الطبية وأن هذه المنشآت دأبت إداراتها على مخالفة آداب المهمة وتعاليم الأديان.





وأكد النائب الوفدى أن المنشآت اعتادت على التخلص من النفايات الطبية الخطرة ونواتج العمليات الجراحية من أجزاء من الأعضاء البشرية بإلقائها بصناديق القمامة العمومية بدلا من تسليمها للسيارات المخصصة لهذا الغرض بمديرية الصحة للتخلص منها بالأسلوب الصحى والبيئى الآمن فى المحارق المخصصة لذلك.



