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محافظات

نائب وفدي يتقدم بمذكرة لمحافظ الفيوم حول انتشار النفايات الطبية بالشوارع

الأحد 11/أغسطس/2019 - 07:39 ص
النائب الوفدى اللواء
النائب الوفدى اللواء أشرف عزيز
الفيوم - نبيل أبو السعود
تقدم النائب الوفدى اللواء أشرف عزيز، بمذكرة إلى اللواء عصام سعد محافظ الفيوم يطالبه فيها باتخاذ إجراءات رادعة والضرب بيد من حديد لكل من لا يهتم بالصحة العامة للمواطنين ولا يراعى آداب المهنة ولا يحترم ما أقسم عليه .. بإلقاء النفايات الطبية فى الشوارع المحيطة بالمستشفيات وعدم نقلها إلى المحارق الطبية.

أكد النائب الوفدى فى مذكرته أن صناديق القمامة ومقالب الزبالة التى على مقربة من بعض المنشآت الطبية والعيادات والمراكز العلاجية الخاصة تمتلئ بالنفايات الطبية وأن هذه المنشآت دأبت إداراتها على مخالفة آداب المهمة وتعاليم الأديان.

وأكد النائب الوفدى أن المنشآت اعتادت على التخلص من النفايات الطبية الخطرة ونواتج العمليات الجراحية من أجزاء من الأعضاء البشرية بإلقائها بصناديق القمامة العمومية بدلا من تسليمها للسيارات المخصصة لهذا الغرض بمديرية الصحة للتخلص منها بالأسلوب الصحى والبيئى الآمن فى المحارق المخصصة لذلك.

وأرفق النائب الوفدى فى مذكرته عددا من الصور التى تم التقاطها اليوم بجوار إحدى المنشآت الصحية بالفيوم والتى تؤكد التخلص من هذه النفايات بوضعها فى صناديق القمامة او بجوارها مما يؤثر على الصحة العامة.

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