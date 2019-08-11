قائد وحدات القوات المشاركة بمهمة الحج يتحدث عن مهام وزارة الدفاع في تأمين ضيوف الرحمن ..فيديو

كشف قائد وحدات القوات المشاركة بمهمة الحج اللواء الركن محمد القحطاني، عن جهود وزارة الدفاع في موسم الحج.





وأكد قائد وحدات القوات المشاركة بمهمة الحج خلال تصريحات لـ التلفزيون «السعودي» أن وزارة الدفاع لها عدة جوانب ومجالات مختلفة أبرزها الجانب الأمني ومساندة وزارة الداخلية في إدارة الحشود وكل ما يتعلق بالمحافظة على سلامة وأمن حجاج بيت الله الحرام وتوجهاتهم بين المشاعر.





وأوضح قائد وحدات القوات المشاركة بمهمة الحج أن هناك نواحي تتعلق بالرعاية الطبية والخدمات الصحية وكل الجوانب التي تتعلق بالنقل الجوي والمراقبة الجوية بطائرات عمودية والوقاية من الكوارث الطبيعية مثل السيول والأمطار، بالإضافة الي المتفجرات والأسلحة الكيماوية إذا وجدت في اي مكان في المشاعر المقدسة.





وأشار قائد وحدات القوات المشاركة بمهمة الحج إلى أن هناك تأمينًا للحدود والمنافذ التي يقدم منها حجاج بيت الله الحرام سواء برية أو جوية أو بحرية وكذلك بعض الموانئ والمطارات.