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هيا بنا نحتفل.. رئيس الوزراء الكندي يهنئ المسلمين بـ عيد الأضحى ..فيديو

الأحد 11/أغسطس/2019 - 05:22 ص
رئيس وزراء كندا
رئيس وزراء كندا
شريف سيد
هنأ رئيس وزراء كندا جاستين ترودو، اليوم الأحد، المسلمين في بلاده وحول العالم بمناسبة عيد الأضحى المبارك، داعيا جميع أعضاء الشعب الكندي إلى الاحتفال مع المسلمين في البلاد بعيدهم. 

بدأ رئيس وزراء كندا شريط الفيديو، الذي وجه فيه التهنئة إلى المسلمين، بتحية الإسلام "السلام عليكم"، مؤكدا أن عطلة عيد الأضحى، وانتهاء الحج فرصة لجلب الحب إلى بلاده. 

وقال رئيس وزراء كندا إن عيد الأضحى مناسبة رائعة من أجل الصلاة مع بعضنا البعض، ومشاركة الوجبات، والاحتفال في البلاد. 

وأضاف رئيس وزراء كندا أن هذه المناسبة فرصة عظيمة لإعلاء روح المحبة بين جموع الشعب الكندي، مشيرا إلى أن مسلمي الشعب الكندي قد أظهروا أفضل القيم جميع أيام العالم، عبر مساعدة مؤسسات وجميعات المجتمع، داعيا الشعب الكندي إلى الاحتفال مع المسلمين بعيد الأضحى. 

وأوصل رئيس وزراء كندا تحيات عائلته وتهنئتها للمسلمين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. 

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