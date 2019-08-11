توافد الآلاف على مسجد مصطفى محمود استعدادا لـ صلاة عيد الأضحى.. فيديو وصور

توافد آلاف المصلين اليوم، الأحد، على مسجد مصطفى محمود بمحافظة الجيزة استعدادا لصلاة العيد.
وكثفت الأجهزة الأمنية تواجدها أمام المسجد لتأمين المصلين واحتفالات عيد الأضحى المبارك.
وشهد محيط المسجد تواجد الباعة الجائلين واستعداد الآلاف لأداء صلاة عيد الأضحى.
وقالت دار الإفتاء إن صلاة عيد الأضحى ستبدأ بالقاهرة في الساعة 44ر5 صباحا، الإسكندرية 48ر5 صباحا، شرم الشيخ 36ر5 صباحا ، الشرقية 43ر5 صباحا، الإسماعيلية 40ر5 صباحا، شمال سيناء الساعة 33ر5 صباحا، في جنوب سيناء 38ر5 صباحا، رأس سدر 40ر5 صباحا، مدينة دهب 34ر5 صباحا، العلمين 53ر5 صباحا، الغردقة 39ر5 صباحا ، السويس 40 ر5 صباحا، الضبعة 54ر5 صباحا، السلوم07ر6 صباحا، الخارجة 55ر5 صباحا، كفر الشيخ 44ر5 صباحا، مدينة الحامول 43ر5 صباحا، أبو زنيمة 39ر5 صباحا، بورسعيد 38ر5 صباحا، وفي شبين الكوم 45ر5 صباحا.