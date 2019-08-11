توافد الآلاف على مسجد مصطفى محمود استعدادا لـ صلاة عيد الأضحى.. فيديو وصور

توافد آلاف المصلين اليوم، الأحد، على مسجد مصطفى محمود بمحافظة الجيزة استعدادا لصلاة العيد.





وكثفت الأجهزة الأمنية تواجدها أمام المسجد لتأمين المصلين واحتفالات عيد الأضحى المبارك.





وشهد محيط المسجد تواجد الباعة الجائلين واستعداد الآلاف لأداء صلاة عيد الأضحى.



