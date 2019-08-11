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طريقة تحضير البيض التركي في 7 خطوات بسيطة

الأحد 11/أغسطس/2019 - 06:59 ص
طريقة تحضير البيض
طريقة تحضير البيض التركي
آية التيجي
يمكن تقديم البيض بعدة طرق مختلفة، وتبقى الطريقة الأكثر اختلافا، هي طريقة تحضير البيض التركي، وهي من أسهل الوصفات، وأشهاها، حيث يمكن تقديمها في منزلك بأبسط المكونات، وأقل التكاليف.

وقت التحضير: على حسب كل وصفة
وقت الطبخ: 15 دقيقة
تكفي لـ: لكل بيضة شخص واحد

جميعنا لا نعرف سوى وصفة أو اثنان من وصفات البيض، وهو ما نقوم بتقديمهم على الفطور دائما، إلا ان لطريقة عمل البيض مدارس، وطرق عديدة باختلاف كل دولة، وفيما يلي سنقوم بتقديم طريقة تحضير البيض التركي، واليكم الوصفة بالتفصيل..

طريقة تحضير البيض التركي

مقادير بيض تركي:

- زيت الزيتون : 3 ملاعق كبيرة 
- البصل : 1 حبة (مفروم فرمًا ناعمًا) 
- فلفل أخضر : 3 حبات (مفرومة) 
- طماطم : 4 أكواب (مقطّعة إلى مكعبات) 
- الثوم : 4 فصوص (مهروس) 
- البصل الأخضر : 2 عود 
- البيض : 1 حبة 
- ملح : نصف ملعقة صغيرة 
- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة 

طريقة تحضير البيض التركي:

1. حمّي الزيت في مقلاة على حرارة متوسّطة.

2. أضيفي البصل والفليفلة وقلبيه حتى تطرى.

3. زيدي الطماطم، الثوم والبصل الأخضر واتركي المزيج على حرارة منخفضة لمدة 15 دقيقة مع التقليب من وقت إلى آخر حتى يثخن المزيج.

4. نكّهي بالملح والفلفل الأسود.

5. أحدث فجوة بالمزيج وضعي فيها البيضة.

6. قلّبي زلال البيض حتى يتداخل مع المزيج السابق تاركةً الصفار كاملًا.

7. ارفعي المقلاة عن النار وقدّمي الطبق مباشرةً على سفرتك.
طريقة تحضير البيض التركي طريقة تحضير البيض التركي
طريقة تحضير البيض التركي طريقة تحضير البيض التركي
طريقة تحضير البيض التركي طريقة تحضير البيض التركي
طريقة تحضير البيض التركي طريقة تحضير البيض التركي
طريقة تحضير البيض التركي طريقة تحضير البيض التركي

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