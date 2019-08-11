جيفري ابستين.. القصة الكاملة لانتحار صديق ترامب داخل زنزانته للتخلص من اتهامات جنسية

أعلنت السلطات الأمريكية، أمس السبت، العثور على رجل الأعمال والملياردير الأمريكي جيفري ابستين، ميتا داخل زنزانته بمنهاتن، عقب انتحاره.





وتعد هذه المحاولة هي الثانية، حيث حاول الملياردير الأمريكي، وصديق الرئيس دونالد ترامب، من قبل الانتحار داخل زنزانته، حيث عثرت عليه السلطات الأمريكية فاقد الوعي داخل زنزانته، وعلى رقبته علامات من الحبل المستخدم في المحاولة، الشهر الماضي.





وصرح مسؤول آنذاك إلى صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، طلب عدم نشر اسمه، بأن إصابات ابستين لم تكن خطيرة، وأنها مجرد كدمات حول الرقبة.





وجاءت هذه المحاولات عقب رفض القاضي ريتشارد بيرمان الإفراج عن الملياردير الأمريكي، المتهم بالدعارة وممارسة أفعال منحرفة مع القاصرات، بكفالة ورفض طلبه بالاحتجاز في قصره.





وتتهم السلطات جيفري ابستين بممارسة الدعارة والجنس مع فتايات دون السن القانوني، كما قام بإرسال فتاة دون السن القانونية لممارسة الجنس مع حاكم نيو مكسيكو السابق بيل ريتشاردسون والسيناتور الأمريكي السابق جورج ميتشل.





وقالت فرجينيا جيوفري، إحدى الضحايا إنها أرسلت إلى سياسيين أمريكيين بواسطة جيفري أبستين، وكذلك أرسلها إلي جان لوك برونيل ومارفن مينسكي، عام 2016.





وتدعي المرأة أيضًا أنها كانت تعمل بالإجبار مقابل المال واستغلها إبستين كعبدة جنس من عام 2000 إلى عام 2002 ، حيث أُجبرت على ممارسة الجنس مع أستاذ القانون بجامعة الأمير أندرو وجامعة هارفارد آلان ديرشويتز.





وقالت إنها أُجبرت على ممارسة الجنس مع الأمير 3 مرات في لندن ونيويورك وجزيرة في الكاريبي يملكها ابستين، في الفترة بين عامي 1999 و2002.



