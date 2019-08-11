ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حجاج بيت الله يبدأون رمي جمرة العقبة يوم النحر ..فيديو

الأحد 11/أغسطس/2019 - 06:09 ص
جمرة العقبة يوم النحر
جمرة العقبة يوم النحر
شريف سيد
بدأ حجاج بيت الله الحرام منذ فجر اليوم أول أيام عيد الأضحى المبارك أداء نسك رمي الجمرات في مشعر منى برمي الجمرة الكبرى "جمرة العقبة" بسبع حصيات. 

وشهدت حركة ضيوف الرحمن انسيابية في التنقل وفق خطة التفويج المعدة لذلك، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية. 

وتابعت وكالة الأنباء السعودية تناسق ضيوف الرحمن في رميهم للجمرة دون تزاحم أو تدافع في الأدوار الأربعة لمنشأة الجمرات. 

وتوافرت كل الخدمات الأمنية والصحية والإسعافية والنظافة والدفاع المدني إلى جانب رجال الأمن القائمين على تنظيم حركة الحجيج في ساحات جسر الجمرات وعلى مداخله ومخارجه. 



الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حكم صلاة العيد للحجاج .. عالمة أزهرية تجيب

ترشيحاتنا

بث مباشر.. حجاج بيت الله الحرام يواصلون أداء مناسك الحج

سحر نصر تنعى والدها بكلمات مؤثرة

مفاجأة للسيدات قبل الذبح.. أسرع طريقة لتنظيف الممبار

مهنيا وعاطفيا وصحيا.. حظك اليوم الاحد 11 /8 /2019 لـ برج الثور

في ليلة العيد .. مقتل صاحب جيم على يد متدرب بـ المعصرة

كم عدد تكبيرات صلاة العيد ؟ .. الإفتاء تجيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو هتسافري في العيد.. استوحي إطلالتك على البحر من النجمات

شاهد.. ابنة احمد حلمى ومنى زكى تخطف الانظار في أحدث ظهور لها

محمد رمضان يحضر لمفاجأة مع ياسر سامى وأمير طعيمة .. صور