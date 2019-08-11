فرحة الأطفال بصلاة العيد في مسجد عمرو بن العاص ..فيديو وصور

أدى الآلاف من المصلين صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد عمرو بن العاص، بمنطقة مصر القديمة، صباح اليوم الأحد، وسط تكثيف أمني في محيط المسجد لتأمين المصلين.
وتوافد المصلون منذ الصباح الباكر على المسجد لأداء التكبيرات، قبل الصلاة، وبعدها أدى الإمام خطبة العيد.
وامتلأت ساحة المسجد بعد توافد المئات من الأسر وذويهم من الأطفال لأداء صلاة العيد، وشهد محيط المسجد زحامًا شديدًا.
وحرص الشباب والفتيات على التقاط الصور التذكارية الـ«سيلفي»، عقب انتهاء الصلاة، حيث حرص جميع أفراد الأسرة على حضور الصلاة.
كانت 20 دولة أعلنت أن أول أيام العيد اليوم الأحد الموافق 11 أغسطس الجاري، وهي، السعودية، والإمارات، ومصر، والجزائر، وتونس، والأردن، وليبيا، والبحرين، واليمن، وسوريا، والسودان، وفلسطين، والكويت، والصومال، وجزر القمر، وجيبوتي، ولبنان، والعراق "الوقف السني"، فيما أعلنت دولتان أن أول أيام العيد يوم الاثنين 12 أغسطس، وهما سلطنة عمان والمغرب والآن انضمت إليهما موريتانيا.