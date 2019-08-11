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الأطفال يتصدرون المشهد في صلاة عيد الأضحى بساحة مسجد مصطفى محمود ..فيديو وصور

الأحد 11/أغسطس/2019 - 06:17 ص
ساحة مسجد مصطفى محمود
ساحة مسجد مصطفى محمود
محمد بدران - عمرو سيد - اشرف العمدة
أدى آلاف المصلين صلاة عيد الأضحى المبارك، في الساعات الأولى من صباح اليوم، الأحد، بمسجد مصطفى محمود، بمنطقة جامعة الدول العربية بالمهندسين.

شهدت ساحة الصلاة تكدس المواطنين، بعد توافد المئات من الأسر وذويهم من الأطفال لأداء صلاة العيد، وشهد محيط المسجد زحامًا شديدًا.

وتصدر الأطفال الذين حرصوا على تأدية صلاة العيد بصحبة أسرهم، المشهد فى ساحات صلاة العيد مرتدين الجلباب الأبيض، وتجمع عدد منهم حول بائعي الحلوى والبلالين، كما علت "البلالين الطايرة" فوق المصلين.

كانت 20 دولة أعلنت أن أول أيام العيد اليوم الأحد الموافق 11 أغسطس الجاري، وهم، السعودية، والإمارات، ومصر، والجزائر، وتونس، والأردن، وليبيا، والبحرين، واليمن، وسوريا، والسودان، وفلسطين، والكويت، والصومال، وجزر القمر، وجيبوتي، ولبنان، والعراق "الوقف السني"، فيما أعلنت دولتان أن أول أيام العيد يوم الاثنين 12 أغسطس، وهما سلطنة عمان والمغرب والآن انضمت إليهما موريتانيا.
الأطفال يتصدرون المشهد في صلاة عيد الأضحى بساحة مسجد مصطفى محمود ..فيديو وصور
الأطفال يتصدرون المشهد في صلاة عيد الأضحى بساحة مسجد مصطفى محمود ..فيديو وصور
الأطفال يتصدرون المشهد في صلاة عيد الأضحى بساحة مسجد مصطفى محمود ..فيديو وصور
الأطفال يتصدرون المشهد في صلاة عيد الأضحى بساحة مسجد مصطفى محمود ..فيديو وصور
الأطفال يتصدرون المشهد في صلاة عيد الأضحى بساحة مسجد مصطفى محمود ..فيديو وصور
الأطفال يتصدرون المشهد في صلاة عيد الأضحى بساحة مسجد مصطفى محمود ..فيديو وصور
الأطفال يتصدرون المشهد في صلاة عيد الأضحى بساحة مسجد مصطفى محمود ..فيديو وصور
الأطفال يتصدرون المشهد في صلاة عيد الأضحى بساحة مسجد مصطفى محمود ..فيديو وصور
الأطفال يتصدرون المشهد في صلاة عيد الأضحى بساحة مسجد مصطفى محمود ..فيديو وصور
الأطفال يتصدرون المشهد في صلاة عيد الأضحى بساحة مسجد مصطفى محمود ..فيديو وصور
الأطفال يتصدرون المشهد في صلاة عيد الأضحى بساحة مسجد مصطفى محمود ..فيديو وصور
الأطفال يتصدرون المشهد في صلاة عيد الأضحى بساحة مسجد مصطفى محمود ..فيديو وصور
الأطفال يتصدرون المشهد في صلاة عيد الأضحى بساحة مسجد مصطفى محمود ..فيديو وصور

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