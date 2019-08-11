الأطفال يتصدرون المشهد في صلاة عيد الأضحى بساحة مسجد مصطفى محمود ..فيديو وصور

أدى آلاف المصلين صلاة عيد الأضحى المبارك، في الساعات الأولى من صباح اليوم، الأحد ، بمسجد مصطفى محمود، بمنطقة جامعة الدول العربية بالمهندسين.





شهدت ساحة الصلاة تكدس المواطنين، بعد توافد المئات من الأسر وذويهم من الأطفال لأداء صلاة العيد، وشهد محيط المسجد زحامًا شديدًا.





وتصدر الأطفال الذين حرصوا على تأدية صلاة العيد بصحبة أسرهم، المشهد فى ساحات صلاة العيد مرتدين الجلباب الأبيض، وتجمع عدد منهم حول بائعي الحلوى والبلالين، كما علت "البلالين الطايرة" فوق المصلين.



