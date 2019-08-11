شاهد.. المئات يصلون العيد في مسجد الصديق بمساكن شيراتون

أدى مئات المواطنين، صلاة عيد الأضحى اليوم الأحد، في مسجد الصادق بمساكن شيراتون، وسط أجواء من الفرحة والبهجة.



وشهدت الساحة زحاما كبيرا من المصلين الذي اصطحبوا أطفالهم بملابس العيد، معبرين عن فرحتهم بتلك الأجواء الرائعة.



كانت 20 دولة أعلنت أن أول أيام العيد اليوم الأحد الموافق 11 أغسطس الجاري، وهي، السعودية، والإمارات، ومصر، والجزائر، وتونس، والأردن، وليبيا، والبحرين، واليمن، وسوريا، والسودان، وفلسطين، والكويت، والصومال، وجزر القمر، وجيبوتي، ولبنان، والعراق "الوقف السني"، فيما أعلنت دولتان أن أول أيام العيد يوم الاثنين 12 أغسطس، وهما سلطنة عمان والمغرب والآن انضمت إليهما موريتانيا.