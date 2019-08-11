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بحضور السيسي.. مفتي الديار المصرية يلقي خطبة عيد الأضحى ..فيديو

الأحد 11/أغسطس/2019 - 06:04 ص
مفتي الديار المصرية
مفتي الديار المصرية
هاني حسين
ألقى شوقي علام مفتي الديار المصرية، خطبة صلاة عيد الأضحى المبارك في مسجد الماسة بمدينة العلمين الجديدة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأدى الرئيس عبد الفتاح السيسي، صلاة عيد الأضحى المبارك في مسجد الماسة بمدينة العلمين الجديدة، وتقدم شوقي علام مفتي الديار المصرية لإمامة الصلاة.

وتلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، برقيات تهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك من كبار رجال الدولة، أعربوا فيها عن خالص تهانيهم وأطيب تمنياتهم لمصرنا الحبيبة بدوام الرخاء والاستقرار.

كما قدم الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري، والمسلمين حول العالم بحلول عيد الأضحى المبارك.

وأدى ملايين المصريين صلاة عيد الأضحى المبارك في مختلف محافظات الجمهورية، وأقيمت صلاة العيد بمحافظة القاهرة في تمام الساعة 5.45 صباحًا.

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