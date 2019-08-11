ضرورية لمكافحة الجريمة.. رئيس وزراء بريطانيا يؤيد سلطات الشرطة في الإيقاف والتفتيش

أيد رئيس الوزراء البريطاني الجديد بوريس جونسون صلاحيات الشرطة "للإيقاف والتفتيش" وتعهد أيضا بتوفير "عشرة آلاف مكان آخر" في السجون البريطانية.





وقال رئيس الوزراء البريطاني الجديد في صحيفة ميل أون صنداي "أعلن اليوم أنه في كل إدارات الشرطة الثلاثة والأربعين في انجلترا وويلز أنه يمكن للشرطة ويجب عليها استخدام صلاحيتها للإيقاف والتفتيش.. مثل هذه الخطوة ضرورية لمكافحة الجريمة.





وأضاف رئيس الوزراء البريطاني الجديد أن وزير المالية ساجد جاويد وافق على إنفاق ما يصل إلى 2.5 مليار جنيه استرليني (3.01 مليار دولار) لتوفير عشرة آلاف مكان إضافي في السجون.





وأصر رئيس الوزراء البريطاني الجديد على تشديد قوانين الأحكام الخاصة "بمرتكبي الجرائم الجنسية والعنيفة الخطيرة" بالإضافة إلى من يحملون سكاكين.



