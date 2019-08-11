بطريقة مختلفة.. احتفال نجوم الزمن الجميل بـ عيد الأضحى |نوستالجيا

كانت احتفالات زمان بـ عيد الأضحى لها مذاق خاص ومختلف عن هذه الأيام ويبدو الفرق شاسعا عندما نرى صور نجوم الزمن الجميل خلال الاحتفال بأضحية العيد والترحيب بها.



"صدى البلد" يرصد أبرز احتفالات نجوم زمان بعيد الأضحى.



أحمد مظهر



احتفل فارس السينما العربية أحمد مظهر بعيد الأضحى بالتعامل مع الخروف باعتباره حصانا وحاول ركوبه على الطريقة الليبية مثل الفرس تمامًا.



أما عن المطربة صباح فاحتفلت بعيد الأضحى حيث حملت خروفا بشريطة حمراء وكانت هذه اللحظة تمثل لها سعادة غامرة والمطرب فريد الاطرش قام بتجهيز المأكولات والأطعمة التي تتناسب مع عيد الأضحى.



بينما الفنان شكوكو احتفل بعيد الأضحى من خلال حمله خروفا وقام بتزينه وارتداء ملابس العيد والفنانة مريم فخر الدين اعتادت على قضاء أول يوم العيد مع زوجها محمود ذو الفقار وشقيقها يوسف فخر الدين ومديحة يسرى وزوجها محمد فوزى، والذي يفضل أن يبدأ طعامه بطبق الشوربة قبل أن يأكل من صوانى الفتة واللحم المحمر. وتظهر معه بالصورة الفنانة هند رستم.





كما تعودت الفنانة فاتن حمامة على إقامة حفل شواء في منزلها، احتفالا بعيد الأضحى، تدعو إليه صديقاتها من النساء ومنهن ليلى فوزي ووداد حمدي.





بينما احتفظ لدى زهرة العلا ذكرى اليمة فى عيد الاضحى ففي خلال الحرب العالمية الثانية كانت طائرات المحور تقذف قنابلها على الإسكندرية، مسقط رأسها، وذات عيد سقطت قنبلة على منزلهم وفقدت الأسرة عدد من الشهداء وأصبح العيد ذكرى للترحم عليهم والبكاء على فقدهم.





كما ارتبط عيد الاضحى لدى تحية كاريوكا بموقف صعب مرت به حيث كانت تهوى ممارسة السباحة فى ترعة الحلوة وذات مرة وهى مع صديقتها قررت السباحة معهم واثناء ذلك تعرضت احدى صديقاتها الى الغرق وحاولت تحيى انقاذها وهو ما تحقق فى النهاية على الرغم من انها كادت ان تكون الضحية.