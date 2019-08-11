الآلاف يؤدون صلاة عيد الاضحى بساحات الأقصر.. صور

أدى آلاف المصلين بمحافظة الأقصر اليوم الاحد صلاة عيد الاضحى بمراكز المحافظة المختلفة.





وشهدت ساحة ميدان سيدى أبو الحجاج، بوسط المدينة حضور أعداد كبيرة من المواطنين يتقدمهم المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، واللواء طارق علام مساعد وزير الداخلية لقطاع جنوب الصعيد واللواء ايمن راضي مدير امن الاقصر والقيادات التنفيذية، كما تم تخصيص مصلى للسيدات.





كانت محافظة الأقصر، خصصت نحو 2700 مسجد وما يقرب من 52 ساحة وذلك لأداء صلاة العيد بمراكز المحافظة الخمسة، وذلك بالتنسيق مع مديرية أمن محافظة الأقصر، والتي تولت مهمة تأمين تلك الساحات، حيث تم الدفع بسيارات المرور والحماية المدنية وسيارات الانتشار السريع.