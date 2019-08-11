ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الآلاف يؤدون صلاة عيد الاضحى بساحات الأقصر.. صور

الأحد 11/أغسطس/2019 - 08:50 ص
صلاة العيد بالاقصر
صلاة العيد بالاقصر
شمس يونس
أدى آلاف المصلين بمحافظة الأقصر اليوم الاحد صلاة عيد الاضحى بمراكز المحافظة المختلفة.

وشهدت ساحة ميدان سيدى أبو الحجاج، بوسط المدينة حضور أعداد كبيرة من المواطنين يتقدمهم المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، واللواء طارق علام مساعد وزير الداخلية لقطاع جنوب الصعيد واللواء ايمن راضي مدير امن الاقصر والقيادات التنفيذية، كما تم تخصيص مصلى للسيدات.

كانت محافظة الأقصر، خصصت نحو 2700 مسجد وما يقرب من 52 ساحة وذلك لأداء صلاة العيد بمراكز المحافظة الخمسة، وذلك بالتنسيق مع مديرية أمن محافظة الأقصر، والتي تولت مهمة تأمين تلك الساحات، حيث تم الدفع بسيارات المرور والحماية المدنية وسيارات الانتشار السريع.

الآلاف يؤدون صلاة عيد الاضحى بساحات الأقصر.. صور
الآلاف يؤدون صلاة عيد الاضحى بساحات الأقصر.. صور
الآلاف يؤدون صلاة عيد الاضحى بساحات الأقصر.. صور
الآلاف يؤدون صلاة عيد الاضحى بساحات الأقصر.. صور
الآلاف يؤدون صلاة عيد الاضحى بساحات الأقصر.. صور
الآلاف يؤدون صلاة عيد الاضحى بساحات الأقصر.. صور
الآلاف يؤدون صلاة عيد الاضحى بساحات الأقصر.. صور

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

توافد الآلاف من المواطنين على ساحة أبو الحجاج لأداء صلاة العيد

الآلاف يؤدون صلاة العيد بأكبر ساحة في سيدي أبو الحجاج الأقصري.. صور

الآلاف يؤدون صلاة عيد الأضحى في مركز شباب الخارجة بالوادي الجديد

بالونات من السماء عقب صلاة العيد بمسجد الميناء الكبير بالغردقة

ترشيحاتنا

5 مشروبات عليك تناولها فورا بعد وجبات عيد الأضحى

طريقة تحضير البيض التركي في 7 خطوات بسيطة

صلاة العيد.. أفضل مكان هل المسجد أم الخلاء ؟

مفاجأة للسيدات قبل الذبح.. أسرع طريقة لتنظيف الممبار

حبس طالبة تمارس الدعارة مقابل 40 جنيها في الدقيقة بـ قصر النيل

اخبار الفن والفنانين.. أول ظهور لـ فادي خفاجة بعد القبض عليه.. النجوم يحتفلون بعيد الأضحى.. أناقة هيفاء وهبي بالسويد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السائحون معجبون بالسماعات الجديدة في المتحف المصري بالتحرير.. ومرشد: تحافظ على الهدوء.. فيديو وصور

لو هتسافري في العيد.. استوحي إطلالتك على البحر من النجمات

شاهد.. ابنة احمد حلمى ومنى زكى تخطف الانظار في أحدث ظهور لها