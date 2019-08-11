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محافظات

وكيل أوقاف الدقهلية: الأعياد تدعو للتسامح والصفح والمحبة

الأحد 11/أغسطس/2019 - 07:23 ص
صدى البلد
همت الحسينى
أدى اللواء محمد حجي، مساعد وزير الداخلية لمنطقة شرق الدلتا والدكتور أيمن مختار السكرتير العام للمحافظة وسعد الفرماوى السكرتير المساعد واللواء السيد سلطان، مدير المباحث الجنائية وقيادات الأوقاف والأزهر، ووكلاء الوزارات ورؤساء الوحدات المحلية والآلاف من المواطنين، صلاة عيد الأضحى بمسجد النصر بالمنصورة والساحة المحيطة به.

فيما ألقى الشيخ طه زيادة، وكيل وزارة الأوقاف، بالدقهلية، خطبة العيد مؤكدا أن الأعياد تدعو للتسامح والصفح والمحبة والوفاق .

وتبادلت القيادات التنفيذية والامنية التهنئة مع مواطنى المحافظة متمنيا أن يعيده الله على الجميع بالخير واليمن والبركات.

كما شهد محيط المسجد شهد اجراءات أمنية مشددة وحرص ضباط وافراد المرور بقيادة العميد ممدوح الحصى مدير الادارة على التواجد لتنظيم حركة السيارات.

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