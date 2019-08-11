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محافظات

خطيب العيد في بورسعيد: مصر ستظل حصنا منيعا

الأحد 11/أغسطس/2019 - 08:05 ص
صدى البلد
كتب محمد الغزاوى
أدى الآلاف من أهالي بورسعيد صلاة عيد الأضحى المبارك في ساحة المعمورة بحي الشرق التي شهدت توافد جميع الأعمار.

وأكد خطيب الأوقاف في كلمته أن وطننا سيظل وطنا واحدا، ومصر ستظل حصنا منيعا، داعيا الله أن يعم السلام والخير على مصرنا دائما.

وانتشرت قوات الأمن بجميع الأرجاء المحيطة بمبنى ديوان حي الشرق، بجانب انتشار الكلاب البوليسية وخبراء المفرقعات، كما انتشرت أيضا سيارات الإسعاف بمحيط ساحة المعمورة وعلى مداخل ومخارج المنطقة.

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