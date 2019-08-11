تكبيرات العيد تهز مساجد شمال سيناء والشباب ينظمون دخول ساحات الصلاة



وحرص المواطنون في شمال سيناء علي اصطحاب الأطفال من الجنسين، ليشهدوا مظاهر صلاة العيد والتكبيرات التي سبقت الصلاة، رغم الظروف التي تمر بها المحافظة.



وتولت مجموعة من الشباب عملية تنظيم المواطنين أثناء دخول الساحات نظرا لزيادة الأعداد مع فصل السيدات عن الرجال عند الصلاة.



كما شهدت الساحات الرئيسية بكل من مدينة العريش وبئر العبد انتشارا أمنيا كبيرا من أجل تأمين المواطنين خاصة في الساحة الشعبية ونادي ابو صقل.



أدي مئات المواطنين في مختلف مراكز محافظة شمال سيناء صلاة عيد الأضحى المبارك في ساحات الشباب والمساجد.