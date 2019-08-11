العاهل السعودي في منى من أجل راحة الحجاج.. أبرز ما تناولته الصحف السعودية

سلطت الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الأحد، الضوء على العديد من الموضوعات المتعلقة بالشأن السعودي والإقليمي والدولي، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الشأن المصري.



البداية من صحيفة الشرق الأوسط، التي أبرزت تكثيف الأجهزة الأمنية خلال الساعات الماضية، من انتشار قواتها لتأمين احتفالات المواطنين بعيد الأضحى.



وقالت وزارة الداخلية إن أجهزتها بمختلف مديريات الأمن، قامت بالبدء في تنفيذ خطط وإجراءات أمنية واسعة النطاق، للحفاظ على الأمن والنظام ومكافحة الجريمة بكافة أشكالها وصورها، وتحقيق الانضباط، وحماية وتأمين المواطنين أثناء احتفالهم بعيد الأضحى المبارك.



تضمنت الإجراءات والخطط الأمنية: نشر الأقوال والارتكازات الأمنية، والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع بكافة المحاور ودور العبادة والمنشآت المهمة والحيوية، فضلًا عن الدفع بعناصر الشرطة النسائية، وتعزيز الخدمات بالمتنزهات والحدائق والميادين العامة ودور السينما والمناطق التجارية، التي تشهد تجمعات جماهيرية.



فيما أعلنت وزارة الآثار عن استقبال المتحف المصري الكبير، عددًا من القطع الأثرية الضخمة قادمة من المتحف المصري بالتحرير، وذلك لترميمها تمهيدًا لعرضها بالدرج العظيم عند افتتاح المتحف الكبير عام 2020.



وحول الحج، وصل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس السبت، إلى منى ليشرف على راحة حجاج بيت الله الحرام وما يقدم لهم من خدمات وتسهيلات ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة وأمان.



وفيما يخص الأوضاع في اليمن، دعت السعودية، لاجتماع عاجل لمناقشة النزاع في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، وصرح مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية في بيان، بأن الرياض تابعت بقلق بالغ تطور الأحداث في عدن.



وأضاف المصدر أن السعودية وجهت الدعوة للحكومة اليمنية ولجميع الأطراف التي نشب بينها النزاع في عدن لعقد اجتماع عاجل في بلدهم الثاني.



ومن ليبيا، وافق طرفا النزاع العسكري في العاصمة الليبية طرابلس على إبرام هدنة، برعاية بعثة الأمم المتحدة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، حيث أعلن المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي، وقف جميع العمليات العسكرية التي تخوضها قواته في ضواحي العاصمة طرابلس، وذلك بعد ساعات من إعلان حكومة الوفاق، التي يرأسها فائز السراج، قبولها هدنة مشروطة لوقف إطلاق النار.



وبالانتقال إلى صحيفة الحياة اللندنية، أعربت الإمارات العربية المتحدة عن بالغ قلقها إزاء استمرار المواجهات المسلحة التي تجري في عدن، داعية إلى التهدئة وعدم التصعيد والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين اليمنيين.



وحول الانتخابات الرئاسية التونسية، قدم 98 مرشحًا ملفاتهم للانتخابات الرئاسية التونسية المبكرة المقررة في سبتمبر، وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات غلق باب الترشيحات أمس الجمعة.



ومن الولايات المتحدة، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون "اعتذر" إليه، بعد إطلاق بيونج يانج صواريخ باليستية أخيرًا، وأعرب عن رغبته في لقائه لاستئناف المفاوضات النووية.



ومن صحيفة العاصمة الرياض، تكفل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بنفقات الهدي لجميع الحجاج المستضافين ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة لهذا العام البالغ عددهم 6500 حاج وحاجة من مختلف قارات العالم.



كما أتمت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي استبدال كسوة الكعبة المشرفة في زمن قياسي جديد بلغ ساعتين ونصف الساعة، في عملية شارك فيها (160) صانعًا وفنيًا.

