اهم اخبار اليوم.. الرئيس السيسي يؤدي صلاة العيد.. والقصة الكاملة لانتحار صديق ترامب داخل محبسه

نشر "صدى البلد"، على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المهمة منها أداء الرئيس السيسي لصلاة العيد في مسجد الماسة بمدينة العلمين الجديدة، وبدء رمي الجمرات في مشعر منى.









أدى الرئيس عبد الفتاح السيسي صلاة عيد الأضحى المبارك في مسجد الماسة بمدينة العلمين الجديدة، وتقدم شوقي علام مفتي الديار المصرية لإمامة الصلاة.









بدأ حجاج بيت الله الحرام منذ فجر اليوم أول أيام عيد الأضحى المبارك أداء نسك رمي الجمرات في مشعر منى برمي الجمرة الكبرى "جمرة العقبة" بسبع حصيات.









لقى مصري وآخر بنجلاديشي، مصرعهما وأصيب اثنان آخران، إثر حادث مروري مروع في الكويت.









أدى الآلاف من المصلين صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد عمرو بن العاص، بمنطقة مصر القديمة، صباح اليوم الأحد، وسط تكثيف أمني في محيط المسجد لتأمين المصلين.









أعلنت السلطات الأمريكية، أمس السبت، العثور على رجل الأعمال والملياردير الأمريكي جيفري ابستين، ميتا داخل زنزانته بمنهاتن، عقب انتحاره.









كشفت فضائية "العربية" السعودية عن استهداف التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بعض المناطق التي تشكل تهديدا مباشرا لأحد المواقع المهمة للحكومة الشرعية اليمنية.