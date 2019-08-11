ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الوادي الجديد يشهد ذبح الأضاحي عقب صلاة عيد الأضحى

الأحد 11/أغسطس/2019 - 08:09 ص
صدى البلد
منصور ابو العلمين
شهد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، عقب صلاة عيد الأضحى، عملية ذبح العجول المقدمة من المؤسسات الخيرية والأهلية ضمن مخطط لذبح 46 عجلا وتوزيع لحومها للفقراء والحالات الأولى بالرعاية بجميع مناطق الواحات.

وقال محمد منير العديسى، مسئول الإغاثة بالتضامن الاجتماعي بالوادي الجديد، في تصريحات صحفية، إن لحوم الأضاحي يتم توزيعها بالتعاون مع الوحدات المحلية بالقرى والمراكز من خلال كشوف معدة بالفقراء والحالات الأولى بالرعاية ومن خلال لجنة متخصصة للوصول إلى هذه الحالات في جميع مناطق المحافظة.

وكانت المحافظة أكدت في بيان لها، أنه سيتم توزيع العجول على مراكز المحافظة لذبحها بالمجازر ونقاط الذبيح التى خصصتها مديرية البيطرى حيث تم فتح 10 مجازر و4 نقاط ذبيح مجانية بداية من أول أيام العيد وحتى ثالث الأيام ويشرف عليها أطباء مديرية الطب البيطرى لتوقيع الكشف الطبى قبل وبعد الذبح حفاظا على صحة وسلامة المواطنين. 

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محافظ الدقهلية: فتح مجازر المحافظة مجانا لذبح أضاحي العيد

بيطري الفيوم يستعد للعيد بذبح الأضاحي بالمجازر مجانا للمواطنين

715 عجلا خلال الأضحى.. الأورمان تنهي استعداداتها لتوزيع اللحوم البلدية في قرى قنا

الأورمان تنهي استعداداتها لتوزيع اللحوم البلدية في قرى محافظة المنوفية

في قرى محافظة الفيوم.. الأورمان تنهي استعدادتها لتوزيع اللحوم البلدية

الأورمان تنهي استعداداتها لتوزيع اللحوم البلدية في قرى الأقصر

ترشيحاتنا

صلاة العيد.. أول ظهور لـ فادي خفاجة بعد القبض عليه

أمين الفتوى: لا يجوز بيع جلد الأضحية أو إعطاؤه للجزار من الأجرة لهذا السبب

حكم صلاة العيد منفردا.. الأزهر يجيب

بصورة طريفة.. ريم البارودي تحتفل بالعيد

عمل الدجاج بالبصل على الطريقة الهندية

تعرف على آخر موعد للأضحية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السائحون معجبون بالسماعات الجديدة في المتحف المصري بالتحرير.. ومرشد: تحافظ على الهدوء.. فيديو وصور

لو هتسافري في العيد.. استوحي إطلالتك على البحر من النجمات

شاهد.. ابنة احمد حلمى ومنى زكى تخطف الانظار في أحدث ظهور لها