محافظ الوادي الجديد يشهد ذبح الأضاحي عقب صلاة عيد الأضحى

شهد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، عقب صلاة عيد الأضحى، عملية ذبح العجول المقدمة من المؤسسات الخيرية والأهلية ضمن مخطط لذبح 46 عجلا وتوزيع لحومها للفقراء والحالات الأولى بالرعاية بجميع مناطق الواحات.



وقال محمد منير العديسى، مسئول الإغاثة بالتضامن الاجتماعي بالوادي الجديد، في تصريحات صحفية، إن لحوم الأضاحي يتم توزيعها بالتعاون مع الوحدات المحلية بالقرى والمراكز من خلال كشوف معدة بالفقراء والحالات الأولى بالرعاية ومن خلال لجنة متخصصة للوصول إلى هذه الحالات في جميع مناطق المحافظة.



وكانت المحافظة أكدت في بيان لها، أنه سيتم توزيع العجول على مراكز المحافظة لذبحها بالمجازر ونقاط الذبيح التى خصصتها مديرية البيطرى حيث تم فتح 10 مجازر و4 نقاط ذبيح مجانية بداية من أول أيام العيد وحتى ثالث الأيام ويشرف عليها أطباء مديرية الطب البيطرى لتوقيع الكشف الطبى قبل وبعد الذبح حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

